Suspeitas de corrupção. Autoridades fizeram buscas no Hospital de Guimarães

O Ministério Público suspeita de corrupção na Saúde. As autoridades fizeram buscas no Hospital de Guimarães. Em causa estão suspeitas de corrupção e de outros crimes relacionados com a criação de uma Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiológica.