Suspeitas de corrupção. PJ faz buscas nos estádios do Benfica e do Sporting

A Policia Judiciária fez buscas no Estádio da Luz, Estádio de Alvalade e no Estádio do Santa Clara nos Açores. A investigação está relacionada com a transferência de jogadores por suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.