Suspeitas de fogo posto nos incêndios ativos

O governante esteve este sábado à noite em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, num incêndio que dura há mais de 36 horas e frisou que a origem dos incêndios dos ultimos dias é uma situação anormal.



Entrevistado pelo repórter Horácio Antunes, o secretário de estado da Administração Interna revelou também preocupação pelo calor que, no início de outubro, ainda se faz sentir.

Seis grandes incêndios

Há seis grandes incêndios a preocupar as autoridades.



Em Pampilhosa da Serra o incêndio continua a ser o que concentrou mais preocupações na última madrugada.



O incêndio está ativo desde as 23h00 de sexta feira e mantém seis frentes ativas.



Por causa deste fogo estão cortadas as estradas nacionais 344 entre Castanheira e Fajão e a nacional 544.



As chamas não dão tréguas também em Mortágua e Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, dois incêndios dão trabalho a mais de 420 bombeiros...



Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, há mais de 250 operacionais no terreno, o incêndio deflagrou às 15h00 deste sábado.



Durante a madrugada, às 2h00, teve ainda início um outro incêndio, em Bragança, numa zona florestal com três frentes ativas.



Em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, há ainda um incêndio ativo há mais de 24 horas e mantém duas frentes ativas.