Suspeito da preparação de atentado na Faculdade de Ciências é ouvido em tribunal

O jovem suspeito de ter planeado um ataque terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é esta sexta-feira ouvido em tribunal. Trata-se do primeiro interrogatório ao estudante de 18 anos. Acompanhamos aqui o evoluir do caso.

Mais atualizações

8h20 - Terrorismo. O que prevê a lei portuguesa?









O advogado António Jaime Martins falou esta sexta-feira sobre o caso da tentativa de atentado na Faculdade de Ciências e explica qual o enquadramento legal e a pena a aplicar neste caso em Portugal.





7h54 - O que a PJ revelou na quinta-feira

Os colegas de curso dizem que o estudante detido é uma pessoa introvertida.

A posição da Faculdade de Ciências

Em nota ontem divulgada com o título "Impedida ação terrorista", a Polícia Judiciária adiantou que a investigação que conduziu à detenção foi desencadeada "por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa".Através da Unidade Nacional Contraterrorismo, a PJ encetou a operação na manhã de quinta-feira, cumprindo mandados de busca domiciliária.Foram apreendidos, ainda segundo a polícia de investigação criminal, "vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais".Para além de armas proibidas, foram apreendidos outros artigos "suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos" e vasta documentação, "além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear".O plano de atentado foi descoberto na semana passada pelo norte-americano FBI e comunicado às autoridades portuguesas.Após o primeiro interrogatório judicial, o jovem suspeito vai conhecer as medidas de coação.O jovem foi detido em flagrante delito: a Polícia Judiciária delocou-se à casa do suspeito, na zona dos Olivais, em Lisboa, e encontou todo plano para o ataque que poderia passar por várias explosões.O estudante possuía armas brancas, como facas e catanas, e botijas de gás e gasolina.A RTP apurou que a Judiciária acredita que o suspeito se preparava para fazer explodir locais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). Foram ainda encontrados documentos com todo o plano do ataque, que estava previsto para esta sexta-feira.A FCUL emitiu um comunicado: garante que o funcionamento normal da instituição não foi posto em causa.A faculdade esclarece também que colaborou com as autoridades desde o momento em que foi contactada e que esse trabalho conjunto permitiu sempre a salvaguardar a segurança dos estudantes, docentes e funcionários.O presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências, Luís Borges, defende que não deve haver aulas ou exames esta sexta-feira, uma vez que os alunos estão assustados e vão acabar por faltar.