Suspeito de atear dois incêndios florestais em Lamego detido pela PJ

Em comunicado enviado à Lusa, a PJ afirma que o homem, detido na sequência de uma operação do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, está "fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal em Lamego", sendo suspeito de ter ateado dois incêndios em área florestal no dia 07 e no sábado.

Os dois incêndios consumiram uma área florestal "constituída, maioritariamente, por mato e carvalhos", com cerca de 18 hectares, adianta a PJ.

"Os focos de incêndio colocaram em perigo uma vasta mancha florestal, bem como vários armazéns e habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros", acrescenta o comunicado.

A Polícia Judiciária diz ainda que o detido, jornaleiro de profissão, irá ser presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.