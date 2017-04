Suspeito de atropelamento junto ao Estádio da Luz entregou-se às autoridades

RTP 27 Abr, 2017, 14:39 / atualizado em 27 Abr, 2017, 15:47 | País





O homem era adepto do clube italiano Fiorentina e do Sporting. Os dois clubes, tal como o Benfica e outras entidades, lamentaram publicamente o sucedido.



Na terça-feira, a Polícia Judiciária recuperou o automóvel que terá sido utilizado no atropelamento mortal, segundo fonte policial.



O veículo, que foi encontrado na Amadora, foi rebocado para as instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, para ser sujeito a perícias.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) já anunciou a abertura de um inquérito que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O condutor, um homem de 30 anos, chegou cerca das 14h02 às instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, acompanhado do advogado.Não há, para já, informação se será ouvido hoje ou amanhã pelas autoridades.Se for constituído arguido será presente a um juiz para um primeiro interrogatório e saberá as medidas de coação a que ficará sujeito.Na madrugada de sábado passado, cerca das duas e meia da manhã, na véspera do dérbi Sporting - Benfica, um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, foi atropelado junto ao estádio da luz.O homem que conduzia o carro pôs-se em fuga, não tendo prestado auxílio à vítima que ficou no chão, abandonada. Quando a emergência médica chegou, já pouco houve a fazer.