Suspeito de matar agente da PSP é um guarda prisional

O suspeito do atropelamento mortal de um agente da PSP está a ser ouvido no tribunal de Évora. O interrogatório começou à tarde e as medidas de coação ainda não foram reveladas.



No sábado, o agente da PSP de Évora foi atropelado quando tentava impedir uma situação de violência doméstica entre o guarda prisional e a companheira.



O agressor fugiu, mas acabou por ser detido em Sintra.