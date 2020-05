Suspeitos de assaltos a juntas de Bragança detidos pela GNR

Os indivíduos ter-se-ão aproveitado do estado de emergência para se apropriarem indevidamente de dinheiro, tabaco, equipamentos de vídeo e ferramentas.



Foram intercetados no fim de um assalto, na Casa do Careto, em Macedo de Cavaleiros.



Já foram presentes a tribunal. Vão agora aguardar julgamento em prisão preventiva.