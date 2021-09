Suspeitos de terrorismo. Costa e Sampaio estiveram com um dos iraquianos detidos

O primeiro ministro e o ex-presidente Jorge Sampaio estiveram com um dos iraquianos detidos por ligações ao Daesh. O momento aconteceu em janeiro de 2018, numa visita institucional ao restaurante onde, na altura, trabalhava um dos suspeitos, que estava já a ser investigado pela Polícia Judiciária. Em junho do mesmo ano, também Marcelo Rebelo de Sousa esteve com Yasser no mesmo local.