Suspensa circulação ferroviária entre Ponte Santana e Alcântara-Terra

Lusa17 Out, 2018, 11:13 | País

Segundo a IP, além da água acumulada, uma barreira acabou também por cair na linha férrea.

"Daremos conta do evoluir desta situação caso surjam novas informações", acrescenta a empresa.

A rotura na rua Maria Pia, em Alcântara, distrito de Lisboa, ocorreu hoje de manhã, provocando o abatimento do piso e obrigando a cortar o trânsito naquela rua.

Entretanto, a EPAL já disse esperar resolver até ao final da manhã os problemas de abastecimento de água provocado por esta rotura nalgumas ruas de Lisboa, designadamente em parte da Rua Maria Pia, parte da Rua Arco do Carvalhão e na Calçada dos sete Moinhos.

"As equipas da EPAL estão no local a realizar manobras de rede no sentido de regularizar o abastecimento de água nas referidas ruas até ao final desta manhã", refere a empresa, com comunicado.

A EPAL apela ainda à compreensão e colaboração dos consumidores, para evitarem consumos excessivos.

Segundo fonte dos bombeiros, no local, pelas 09:30, estavam 16 homens e quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como a PSP.