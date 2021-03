Suspensão Astrazeneca. Coordenador da vacinação acredita na recuperação "em cinco ou seis dias"

O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 está convencido de que será possível retomar a vacinação com a vacina da Astrazecena dentro de cinco ou seis dias. Gouveia e Melo não acredita que esta pausa no uso do injetável comprometa o processo de desconfinamento.