Suspensas visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região norte

Estão "temporariamente suspensas" as visitas nos hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região norte, anunciou a ministra da Saúde. A ministra anunciou ainda o encerramento da escola básica e secundária de Idães, em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do ICBAS e do edifício onde funciona o curso de História da Universidade do Minho.