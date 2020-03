Suspensas visitas aos hospitais e lares

A partir de hoje estão suspensas as visitas nos hospitais, lares de idosos e estabelecimentos prisionais da região norte. Mas em Bragança a RTP confirmou que os detidos receberam a visita dos familiares. O diretor da prisão diz que não recebeu qualquer ordem em sentido contrário. A medida, anunciada ontem pela ministra, abrange os cinco distritos que dependem da Administração Regional de Saúde do Norte: Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.