Tábua não pretende aumentar o preço da água

Foto: Sasikan Ulevik - Unsplash

Apesar da situação de seca, o município de Tábua, no distrito de Coimbra, não vai aumentar o preço da água. Ontem, o governo recomendou a subida das tarifas nos concelhos do país onde a falta de água atinge níveis mais críticos. Tábua é uma dessas autarquias. No entanto, o preço da água para os consumidores não vai sofrer alterações, como confirmou o repórter Joaquim Reis.