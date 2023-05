Tabuaço. Presidente e vice da câmara suspensos por suspeitas de corrupção

O presidente e o vice-presidente da Câmara de Tabuaço foram suspensos dos cargos no âmbito de uma investigação por corrupção. Carlos Carvalho, José Carlos Silva e outros três funcionários da autarquia são suspeitos de abuso de poder e prevaricação numa investigação que envolve projetos de licenciamento urbanístico.