Taguspark acelera produção de energia renovável

Dos atuais 33 por cento de produção de eletricidade através de paineis fotovoltaicos, o Taguspark quer o mais depressa possível passar para 80 por cento do consumo de eletricidade assegurado pelo aproveitamento do sol.



Este espaço de ciência e tecnologia, que está a fazer 30 anos, ocupa um total de 360 hectares, com 160 empresas e 16 mil profissionais que trabalham e visitam diariamente o parque.