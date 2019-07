Tancos. Antigo e atual diretores de investigação da GNR são arguidos

O oficial é o 24.º arguido no processo e, segundo a edição deste sábado do Jornal da Notícias, terá tido conhecimento do alegado conluio entre o Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé e a Polícia Judiciária Militar, mas não denunciou o plano.



De acordo com o jornal Observador, o antecessor, o coronel Taciano Correia, vai regressar da República Centro-Africana, onde está em missão, e será igualmente arguido.