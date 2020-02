Tancos. Antigos diretores de investigação da GNR ouvidos em tribunal

O Ministério Público alega que foi Taciano Correia quem começou as negociações com os militares da GNR de Loulé e o primeiro a ter conhecimento de que havia o compromisso entre os guardas de Loulé e os elementos da Polícia Judiciária Militar para a recuperação do armamento.



Taciano Correia terá negado as acusações, tal como já tinha feito na fase de inquérito.



Amândio Marques, que sucedeu a Taciano Correia no cargo da Direção Nacional de Investigação Criminal da GNR, também recusa o que está na acusação deste processo.



Garante que até partilhou, com os procuradores e com o diretor da Polícia Judiciária, as desconfianças em relação à versão contada pelos militares da GNR de Loulé.