Tancos. António Costa tem 15 dias para responder por escrito a Carlos Alexandre

O juiz do caso de Tancos quer saber se o primeiro-ministro soube ou não da encenação para recuperar as armas militares. Na lista de 100 perguntas enviadas a António Costa, a que a RTP teve acesso, Carlos Alexandre pergunta ainda se o primeiro-ministro falou sobre o assunto com o Presidente da República. António Costa tem agora 15 dias para responder por escrito às questões do caso de Tancos.