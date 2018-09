Tancos. Arguidos à espera de medidas de coação

RTP28 Set, 2018, 10:54 / atualizado em 28 Set, 2018, 10:56 | País

São oito os arguidos neste processo, sete militares e um civil, detidos na terça-feira. Começaram a ser ouvidos na tarde de quinta-feira e só às três da madrugada é que os interrogatórios terminaram. Foram mais de nove horas. Entre os arguidos está o diretor-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luís Vieira. Ausente do tribunal esteve apenas um militar que está em serviço na República Centro Africana, mas o advogado revelou que está disponível para prestar todos os esclarecimentos.





Esta sexta-feira o Ministério Público deverá promover as medidas de coação que considera adequadas para aplicar aos arguidos, às 13h30. Seguem-se as alegações dos advogados sobre a proposta da acusação e só depois o juiz João Bártolo deverá decidir, o que pode acontecer ainda esta sexta-feira. A promo O furto de material militar dos Paióis de Tancos foi revelado no final de junho de 2017. ção do Ministério Público esteve inicialmente prevista para as 10h30, mas foi adiada pelo arrastar dos interrogatórios pela noite dentro.







"Tais factos, como é timbre de pessoas com elevada galhardia militar, deram a explicação que o tribunal lhe pediu, de forma clara e castrense", adiantou.







c/ Lusa



O processo, denominado Operação Húbris, investiga o aparecimento na Chamusca em outubro de 2017 de material furtado em Tancos e, segundo o Ministério Público, em causa estão "factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".O advogado do diretor da Polícia Judiciária Militar, reiterou à saída do tribunal a inocência do seu cliente, que, disse, hoje "tentou esclarecer os factos".Segundo Rui Baleizão, advogado do diretor da PJM, o coronel Luís Vieira, o seu cliente "tentou esclarecer os factos com um grande desenvolvimento", adiantando ainda que acredita na inocência do seu cliente e que espera justiça.O advogado defendeu que "agora há que considerar o que é verosímil, o que é justo e o que é efetivamente a sua inocência", referindo-se ao diretor da PJM.Um dos três elementos da GNR prestou declarações. O advogado Cruz Campos explicou aos jornalistas que o único elemento da GNR a prestar depoimento foi o sargento Lima Santos, que explicou "tudo o que havia para esclarecer".Segundo o advogado, Lima Santos esclareceu tudo o que foi feito pela GNR no âmbito da recuperação das armas roubadas em Tancos e que a atividade desenvolvida pelos militares "estava devidamente autorizada e fundamentada".Cruz Campos disse que os dois outros guardas não falaram, porque estavam "demasiado cansados" para o fazer, mas considerou que o interrogatório de Lima Santos "correu bem" e reiterou que foi devidamente esclarecedor.O advogado adiantou que depois das explicações do sargento, que comandava o núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé, os seus clientes sairão em liberdade na sexta-feira, aguardando o resto do processo. “Não vejo motivo nenhum para se aplicar medidas de coação preventivas de liberdade”, argumentou o advogado.Às 21h30 teve início o interrogatório de um dos inspetores da Polícia Judiciária Militar, o major Pinto da Costa. O advogado, Paulo Sá Cunha, argumentou que o processo está em segredo de justiça, razão para apenas dizer aos jornalistas que o seu cliente respondeu ao que lhe foi perguntado no sentido do esclarecimento da verdade.A diligência prolongou-se até à uma da manhã, altura em que teve início a audição do último dos arguidos, também ele inspetor da Polícia Judiciária militar. João Magalhães considerou que o seu cliente "esclareceu tudo o que o tribunal queria ver esclarecido, respondeu com verdade aos factos pelos quais via necessidade de esclarecer o tribunal".