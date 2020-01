Tancos. Azeredo Lopes admite prescindir do depoimento de António Costa

O juiz responsável pela instrução do processo de Tancos tinha solicitado que a defesa do arguido Azeredo Lopes se pronunciasse sobre a forma como o primeiro-ministro iria prestar depoimento, depois de o Conselho de Estado ter autorizado o pedido do PM de um depoimento por escrito. Nesse despacho de terça-feira, o juiz Carlos Alexandre defendia que António Costa deveria ser ouvido presencialmente.







Na resposta, Germano Marques da Silva, advogado do ex-ministro, enviou um requerimento ao tribunal às 18h15 desta quarta-feira onde defende que, não querendo, nem podendo condicionar minimamente a atividade do juiz na prática dos atos de instrução”.Considera que. O advogado lembra que, de acordo com a lei, o tribunal e qualquer uma das partes podem solicitar esclarecimentos igualmente por escrito, num prazo de dez dias.Perante a questão jurídica da prerrogativa que a Lei estabelece em relação ao cargo da testemunha e à sua inerente qualidade de Conselheiro de Estado,No entanto, para evitar que “a divergência na interpretação da lei motive especulações de natureza não processual e a sua exploração na praça pública, como já hoje [ontem] está a ocorrer nalguma comunicação social” e pela “perturbação emocional com nefastas consequências para a família”, o arguido admite prescindir do testemunho de António Costa.”, pode ler-se no requerimento.Caso isso aconteça, o arguido requer que seja junto ao processo o depoimento do primeiro-ministro na comissão parlamentar de inquérito sobre o caso.

Depois da entrada deste requerimento, em despacho, o juiz Carlos Alexandre diz que não há qualquer questão jurídica subjacente a ser esclarecida entre o tribunal e o Conselho de Estado, e volta a evocar que aos outros intervenientes processuais assiste o direito ao contraditório e o depoimento por escrito poderá ainda motivar pedidos de esclarecimentos adicionais, igualmente por escrito.





O juiz “entende útil às finalidades da instrução,querendo, em dez dias, sobre o ora requerido pelo arguido José [Azeredo] Ferreira Lopes, e bem assim o MP, para requerendo, se pronunciar”.