Tancos. Azeredo Lopes diz que foi enganado de "forma sistemática" pela Polícia Judiciária Militar

No primeiro interrogatório judicial, o antigo Ministro da Defesa garantiu que foi um alvo da Policia Judiciária Militar.



E que lhe tentaram atribuir responsabilidades que não tinha.



Azeredo Lopes confessou que recebeu um memorando, através do Chefe de Gabinete, com informação sobre a recuperação das armas.



Mas afirmou que em nenhum momento percebeu que era uma encenação que envolvia um dos autores do furto. E que não achou anormal a versão que lhe foi contada ser diferente da oficial.



O ex ministro garantiu que tudo lhe foi apresentado como um trabalho magnifico da Policia Judiciaria militar conseguido através de um informador.



Azeredo acrescentou ainda que percebeu que este "modus operandi" ia levar a sanções disciplinares, mas apenas isso.