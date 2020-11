Tancos. Azeredo Lopes reitera que não sabia nada sobre alegada encenação

O ex-ministro da Defesa foi ouvido no Tribunal no âmbito do caso do furto de armamento em Tancos. Azeredo Lopes é o 15.º arguido a falar e afirmou que não sabia de nada sobre a alegada encenação para recuperar as armas.