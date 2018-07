Tancos. CDS-PP abre porta a inquérito parlamentar

A presença do general Rovisco Duarte foi pedida pelo CDS-PP com caráter de urgência e as outras audições foram requeridas pelo PS.



Estas iniciativas foram apresentadas depois da divulgação da notícia de que ainda há material militar em falta, que de acordo com o Ministério Público representa "um perigo para a segurança interna".



O CDS-PP considera que essa informação "contraria as afirmações prestadas" pelo general Rovisco Duarte em Outubro de 2017 sobre a recuperação do material militar furtado na base de Tancos.



O CDS quer um esclarecimento total sobre este caso de Tancos e remete um eventual pedido de comissão de inquérito para depois das audições dos responsáveis da defesa e segurança.