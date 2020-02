Tancos. Debate instrutório marcado para 2 e 3 de abril

Esta manhã foi inquirido, no Tribunal de Monsanto, o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar.



O coronel Manuel Estalagem, era o responsável pela investigação criminal, na altura da recuperação do armamento furtado da base de Tancos e foi ouvido como testemunha.



Para Ricardo Sá Fernandes, que defende o investigador e ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar o major Vasco Brasão, o testemunho de Manuel Estalagem foi contraditório e por isso útil e esclarecedor.



Rui Baleizão, que faz a defesa do ex-diretor da Polícia Judiciária Militar e do arguido Luís Vieira, diz que esta inquirição fragiliza a acusação.