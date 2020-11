Tancos: Defensor de João Paulino pede que declarações de dois arguidos sejam nulas

Este foi o primeiro incidente processual, levantado logo no primeiro dia de julgamento. O advogado Melo Alves, defensor de João Paulino que é apontado como o mentor do furto do armamento militar, quer que as declarações de Válter Abreu e Filipe Sousa sejam consideradas nulas.