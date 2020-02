Tancos. Defesa de Azeredo Lopes ponderou chamar Marcelo Rebelo de Sousa

", afirmou Germano Marques das Silva à entrada do tribunal.Em relação ao primeiro-ministro, o defensor do ex-ministro da Defesa, afirmou que o chamou a depor como testemunha, “por ter havido notícias que o Ministério Público quis chamá-lo, mas (que) foi impedido de o fazer”.

Azeredo demitiu-se a 12 de outubro de 2018

O ex-ministro da Defesa é interrogado na fase de instrução do processo, no qual éPara a defesa de Azeredo Lopes, "os factos que lhe são imputados não passam de meras conjeturas, gravemente infundadas, (e) não são suportadas em provas juridicamente relevantes", lê-se no Requerimento de Abertura de Instrução (RAI) do processo sobre o furto e a recuperação do armamento militar dos paióis de Tancos.Azeredo Lopes demitiu-se do cargo a 12 de outubro de 2018.O inquérito de Tancos investigou o furto, em 28 de junho de 2017, e as circunstâncias em que aconteceu a recuperação de grande parte do material militar, em 18 de outubro do mesmo ano.