Tancos. Detido mais um arguido na investigação ao furto

RTP11 Jan, 2019, 08:46 / atualizado em 11 Jan, 2019, 09:43 | País

As diligências foram desencadeadas na quarta-feira, dia 9, revela um comunicado da Procuradoria-Geral da República e Polícia Judiciária. Em causa nesta investigação da Operação Húbris III está a investigação do furto de material de guerra, entre granadas explosivos e munições, entre o dia 27 e a madrugada de dia 28 de junho de 2018, no Paiol de Tancos.







“Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes", revela o comunicado.







O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que decidiu colocar o suspeito em prisão preventiva.







Em dezembro tinham sido detidos outros oito suspeitos do furto, tendo cinco deles ficado em prisão preventiva.





O inquérito está entregue ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária.





Em 2018, começaram por ser detidos, numa operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sete militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR suspeitos de terem encenado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do crime.





Entre os detidos está o diretor da PJM e um civil (ex-militar), principal suspeito da prática do furto. Ambos estão em prisão preventiva.O caso levou à demissão de Azeredo Lopes do cargo de ministro da Defesa. Está ainda a decorrer uma comissão parlamentar de inquérito sobre o furto de material de guerra e sobre a alegada encenação da recuperação do material.