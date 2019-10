Partilhar o artigo Tancos. Diretor do DCIAP travou inquirição de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa Imprimir o artigo Tancos. Diretor do DCIAP travou inquirição de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa Enviar por email o artigo Tancos. Diretor do DCIAP travou inquirição de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa Aumentar a fonte do artigo Tancos. Diretor do DCIAP travou inquirição de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa Diminuir a fonte do artigo Tancos. Diretor do DCIAP travou inquirição de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa Ouvir o artigo Tancos. Diretor do DCIAP travou inquirição de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa