Tancos. Ex-ministro Azeredo Lopes entre os acusados

Com a investigação concluída, estão a ser notificados esta quinta-feira os arguidos em prisão preventiva. Só depois serão notificados os arguidos que se encontram em liberdade.





A RTP apurou que entre os acusados está o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que enfrenta acusações de abuso de poder, negação da justiça e prevaricação.





O chefe de gabinete do ex-ministro é uma peça central da acusação do Ministério Público, uma vez que admitiu ter recebido da PJM um memorando sobre a recuperação das armas de Tancos.





No documento não consta o nome do Presidente da República nem há referência à polémica conversa telefónica entre o tenente-general João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar do PR, e o ex-diretor da PJM, coronel Luís Vieira.

Mariana Flor, Carlos Valente







Marcelo em silêncio

Militares queriam louvor, diz MP

Estes três nomes ficam ausentes do documento apesar de, na terça-feira, ter sido divulgado que o MP concluiu, com base em telefonemas e mensagens de texto trocadas entre João Cordeiro e Luís Vieira, que o primeiro estava a par de todos os pormenores sobre o caso Tancos.O antigo chefe da Casa Militar do PR escapa à acusação do MP por crimes de abuso de autoridade, uma vez que as mensagens de texto trocadas apenas são admissíveis como prova em casos de crimes sujeitos a três ou mais anos de prisão, o que não acontece neste caso.Esta não foi a única escuta telefónica a gerar controvérsia. Vasco Brazão, na altura major da Policia Judiciária Militar, disse durante um telefonema à irmã que, algo que o MP interpretou como uma referência a Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República, que na terça-feira reafirmou que nunca foi informado sobre o que estava a acontecer em Tancos e clarificou que “o Presidente não é criminoso”,Num artigo dodivulgado esta quinta-feira pode ler-se que o Presidente considera que “foi montada uma tentativa de desviar para Belém as atenções de uma acusação judicial que tenderá a beliscar o Governo e a incomodar o PS em plena campanha eleitoral”.Questionado sobre a veracidade destas afirmações, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que já tinha dito que “não tencionava falar mais sobre o caso”.Interrogado, depois, se existe algum mal-estar entre Presidente e Governo a propósito do caso de Tancos, o chefe de Estado deu a mesma resposta: “Mas eu acabei de dizer que não falava desse tema, ontem (terça-feira), não vou falar hoje”.À RTP,e que o Presidente da República não era o visado no telefonema.A primeira vez que Marcelo negou saber da encenação na operação de recuperação das armas furtadas em Tancos foi em novembro do ano passado.O MP acredita queO furto de armas de guerra nos paióis de Tancos foi divulgado a 29 de junho de 2017. Quase três meses após a divulgação do furto das armas, a Polícia Judiciária Militar (PJM) revelou o aparecimento do material, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos.O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial, por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos Luís Vieira, Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.(em atualização)