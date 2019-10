Tancos. Exército reabre averiguações internas para apurar infrações disciplinares

Lusa01 Out, 2019, 17:34 | País

Numa resposta escrita a perguntas da Lusa, a porta-voz do ramo, major Elisabete Silva, adiantou que, aquando da constituição de militares do Exército como arguidos, foi determinada a instauração de um processo de averiguações.

O processo visou o "apuramento de indícios da prática de infração disciplinar e identificação dos seus autores".

No âmbito desse processo, foram realizadas as "diligências probatórias que então se mostravam possíveis" e "foi determinada a suspensão desse processo até que fosse proferido despacho final no inquérito", o que ocorreu no passado dia 25.

Face ao despacho final do Ministério Público, "vai ser reaberto o processo de averiguações e, no caso de se concluir que existem indícios de infração disciplinar, à luz do disposto no Regulamento de Disciplina Militar, serão instaurados os consequentes processos disciplinares", disse.