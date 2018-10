Tancos. Há armas que continuam desaparecidas

Segundo o jornal Diário de Notícias, que cita fontes ligadas à investigação criminal, as listas enviadas pela PGR à Comissão de Defesa do Parlamento, confirmam que há granadas e explosivos que não foram devolvidos.



Por iniciativa do CDS, a Comissão de Defesa requereu à PGR que enviasse as duas listas - do material roubado e do material recuperado - para fazer o cruzamento.



Os documentos já chegaram ao parlamento, mas os deputados da comissão de defesa ainda não tiveram acesso aos mesmos.



Isto porque o presidente da Comissão de Defesa, Marco António Costa, pediu à PGR que esclarecesse sobre como devem ser analisados, por estarem em segredo de justiça.



A notícia da discrepância sobre o material de guerra roubado em Tancos surge a poucas horas de o parlamento votar a proposta do CDS para a constituição de uma comissão de inquérito ao furto de armamento em Tancos.



E sobre este caso de Tancos o Presidente da República voltou a reforçar que não sabia e ainda não sabe o que aconteceu no furto e posterior recuperação das armas dos paióis de Tancos.



Marcelo Rebelo de Sousa assegura que teria falado com a Procuradora e com o Governo se soubesse de alguma coisa.