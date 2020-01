Tancos. João Paulino remeteu-se ao silêncio

Carlos Melo Alves, advogado de João Paulino explicou o motivo que levou o seu cliente a remeter-se ao silêncio.”, esclareceu.Segundo Carlos Melo Alves, “é do conhecimento de todos que neste processo existiram duas ações encobertas. Que essas ações encobertas tiveram a ver com o meu cliente”.O advogado aludia a ações encobertas que, segundo fontes ligadas ao processo, envolveram o arguido Paulo Lemos (conhecido por Fechaduras), também envolvido no furto das armas e que terá colaborado com a Polícia Judiciária para deslindar este caso, que envolve também uma alegada encenação na recuperação do material furtado.. E até agora não lhe foi possível ter acesso a essas duas ações encobertas para ele prestar declarações”.Questionado sobre se suspeita que possa ter havido alguma ilegalidade nas ações encobertas montadas pela Polícia Judiciária, Melo Alves ironizou, dizendo que "as ações encobertas são como os melões, que só depois de abertos é que se sabe".

“As ações encobertas são ilegais porque a lei não se respeitou. Eu felizmente tenho tido o privilégio de ter já patrocinado arguidos que foram objeto de várias ações encobertas. E não foi por haver agentes provocadores, foi por outras ilegalidades, às vezes com situações bem mais graves do que agentes provocadores”, acrescentou.Para Carlos Melo Alves, “é um direito, que qualquer cidadão tem, e mais neste caso concreto, um arguido de saber o que é que andaram meses e meses a fazer, através de uma ação encoberta”.“Uma ação encoberta é um esquema intrusivo, pior que uma escuta telefónica, mais grave do que qualquer meio de prova. E o arguido tem o direito de saber o que andaram a fazer. Ele quer saber”.O causídico afirma que as ““O João Paulino quer esclarecer a verdade e eu garanto que que ele irá esclarecer tudo aquilo que se passou. Agora, quer ter os mesmos direitos que tem o Ministério Público”, frisou.

Apesar do silêncio de João Paulino na sessão de hoje, que durou breves minutos, Melo Alves garantiu que o seu constituinte quer "esclarecer a verdade".





"Irá esclarecer tudo aquilo que se passou, mas antes quer ter acesso ao teor das ações encobertas, a que o Ministério Público já teve acesso", sublinhou.

Processo tem 23 pessoas acusadas



O processo de Tancos tem 23 pessoas acusadas, entre as quais o ex-ministro Azeredo Lopes, que se demitiu do cargo em outubro de 2018 na sequência das revelações e da polémica em torno do caso.







Aos arguidos são imputados crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

Nove dos 23 arguidos foram acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais e os restantes 14, entre os quais Azeredo Lopes, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento. O ex-ministro da Defesa foi acusado de prevaricação e denegação de justiça, abuso de poder e favorecimento pessoal.

O caso do furto das armas em Tancos foi divulgado pelo Exército a 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a alegada recuperação do material de guerra furtado ocorrido na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a PJ Militar, em colaboração com elementos da GNR de Loulé.

Vários militares da GNR de Loulé foram acusados no processo.