Tancos. Juiz pede a MP para se pronunciar sobre divulgação de respostas de António Costa

Carlos Alexandre, que dirige a fase de instrução do processo de Tancos, refere que os autos se encontram em segredo de justiça externo e que, depois de ter tido conhecimento de que foi publicado na página da presidência do Conselho de Ministros uma cópia das respostas do depoimento escrito de António Costa, decidiu notificar o Ministério Público para se pronunciar sobre a divulgação.



“Tendo consciência de que os autos se encontram em segredo de justiça externo e dado que tomei conhecimento de que, na página oficial da Presidência do Conselho de Ministros, foi decidido publicar cópia (…) alegadamente idêntica às respostas contidas no depoimento escrito que ontem foi rececionado neste Tribunal (…), notifique-se o Ministério Público, para se pronunciar sobre esta divulgação”.



O primeiro-ministro, que respondeu por escrito a 100 perguntas colocadas pelo juiz Carlos Alexandre sobre o caso de Tancos, decidiu divulgar integralmente o documento depois de terem sido "postas a circular versões parciais" do mesmo.



"Tendo sido postas a circular versões parciais do depoimento do primeiro-ministro como testemunha arrolada pelo professor doutor José Alberto Azeredo Lopes no chamado caso de Tancos, entendeu o primeiro-ministro dever proceder à divulgação pública integral das respostas a todas as questões que lhe foram colocadas e que constam do depoimento já entregue ao Tribunal Central de Instrução Criminal", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete do líder do executivo.