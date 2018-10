Tancos. Listas da PGR revelam material de guerra ainda desaparecido

RTP26 Out, 2018, 10:12 | País

A notícia avançada pelo Diário de Notícias (DN) afirma que as listas do material recuperado enviadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) à Comissão de Defesa Nacional do Parlamento revelam que existe material de guerra ainda desaparecido.



Segundo fontes ligadas à investigação, contactadas pelo DN, as listas indicam que continuam desaparecidas munições, 30 cargas de explosivos, três granadas ofensivas, duas granadas de gás lacrimogéneo e um disparador de descompressão.



“As listas enviadas ao parlamento são as mesmas que a PJM cedeu ao MP e há discrepâncias”, afirmaram as fontes ao DN.



As informações reveladas pelas fontes citadas no artigo apontam para discrepâncias no que foi dito pelo Exército, por responsáveis da Segurança Interna e Serviços de Informação.



O jornal adianta que as fontes garantem que, assim que os deputados tiverem acesso aos documentos entregues à Comissão de Defesa Nacional, será possível comprovar a discrepância nos dados sobre o material furtado em junho de 2017.



O acesso a estas listas será votado esta sexta-feira no Parlamento, como consequência da proposta do CDS-PP, que requer a constituição de uma comissão de inquérito para analisar o caso do furto de armamento em Tancos.