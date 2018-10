Tancos: major refere memorando comprometedor para o ministro

O major Vasco Brazão, a caminho do interrogatório já tinha prometido dizer o que sabia. E sabe-se agora que o nome do Ministro Azeredo Lopes faz parte da versão que conta.



Ao juiz de instrução criminal, o ex-porta voz e investigador da Policia Judiciária Militar terá assegurado que o Ministro da Defesa sabia de toda a encenação na recuperação das armas de Tancos desde o final do ano passado.



Segundo o jornal Expresso, no interrogatório, o Major Vasco Brazão garantiu que entregou um memorando ao Chefe de Gabinete de Azeredo Lopes, com a explicação de toda encenação, num encontro, no final do ano passado, onde também estava o diretor da Policia Judiciária Militar, Luís Vieira.



No depoimento em tribunal afirmou ainda que o chefe de gabinete ligou de imediato ao ministro, para o informar.



Azeredo Lopes garante apenas que nem conhece pessoalmente Vasco Brazão. Sá Fernandes, o advogado de defesa do major, sustenta que o memorando terá chegado ao gabinete do Ministro no final do ano passado.



O chefe de gabinete, Martins Pereira, não ficou muito mais tempo. Saiu a 11 de janeiro para exercer funções de adjunto do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, já depois de ter sido promovido ao posto de tenente -general.



A RTP contactou o Estado-Maior-General das Forças Armadas mas não obteve respostas.



Depois do desmentido do ministro, o major Vasco Brazão pondera pedir o levantamento do segredo de justiça para defender a honra. O chefe do Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte, não quis comentar.



O depoimento do major Vasco Brazão foi conhecido quando Azeredo Lopes participava numa reunião da NATO em Bruxelas. O ministro da Defesa voltou a recusar demitir-se.



Mas a história está longe de estar bem resolvida.