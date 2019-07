Tancos. Marcelo reitera que Ministério Público deve saber tudo

Foto: João Relvas - Lusa

O Presidente da República insiste que, dois anos depois, os portugueses querem saber o que aconteceu.



Marcelo falava aos jornalistas à margem do I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa, no Porto, após o semanário Expresso ter noticiado que o Ministério Público pretende apurar o que sabia a Casa Militar da Presidência sobre Tancos. E ouvir o general João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar.



Foi também noticiado que o atual e o antigo diretores da investigação criminal da GNR foram constituídos arguidos.



O coronel Amândio Marques, atual número um da investigação criminal da Guarda Nacional Republicana, é suspeito de envolvimento na alegada recuperação encenada das armas furtadas de Tancos e foi já suspenso de funções. O oficial é assim o 24.º arguido.



O Jornal de Notícias avança que o coronel terá tido conhecimento do alegado conluio entre o Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé e a Polícia Judiciária Militar, mas não denunciou o plano.