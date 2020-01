Tancos. Militar da GNR de Loulé interrogado na fase de instrução

São 23 os arguidos do processo de Tancos: nove são acusados de terem furtado material de guerra dos antigos Paióis Nacionais e outros 14 de encenarem a recuperação do material.

Os arguidos estão acusados da prática de crimes que vão desde terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação até falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.



Recorde-se que, tendo em conta a controvérsia em torno da forma - presencial ou escrita.“Se o Tribunal entender que o depoimento por escrito da testemunha arrolada (...) poderá de algum modo prejudicar o esclarecimento dos factos, a defesa de algum dos coarguidos ou a celeridade do processo, e não sendo razoavelmente ultrapassado o diferendo, o arguido declara desde já que pretende prescindir do depoimento”, afirma a defesa de Azeredo Lopes em carta remetida ao juiz Carlos Alexandre, cujo conteúdo foi divulgado pela Lusa.

Em despacho com a data de 7 de janeiro,, uma vez arrolado como testemunha do ex-titular da pasta da Defesa. Insistiu mesmo na importância de o primeiro-ministro ser ouvido presencialmente . Isto porque, na sua leitura, declarações escritas geram obstáculos a “formular questões, sub-hipóteses, explicações e introitos”.O advogado de Azeredo Lopes sustenta que “não compete ao arguido pôr em causa a prerrogativa que a Lei estabelece em atenção ao cargo exercido pela testemunha e a sua inerente qualidade de Conselheiro de Estado”, acrescentando que o ex-ministro quer “evitar que a divergência na interpretação da lei motive especulações de natureza não processual e a sua exploração na praça pública”.O caso foi revelado pelo Exército a 29 de junho de 2017, com a indicação de que tivera lugar na véspera. A alegada recuperação do material de guerra furtado deu-se na Chamusca em outubro de 2017, numa operação que envolveu a Polícia Judiciária Militar e elementos da GNR de Loulé.

