Tancos. Ministro da Defesa nega ter sabido de "encobrimento"

“Queria dizer categoricamente que é totalmente falso que eu tenha tido conhecimento de qualquer encobrimento neste processo. Não tive conhecimento de qualquer facto que me permitisse acreditar que terá havido um qualquer encobrimento na descoberta do material militar de Tancos”, afiançou em Bruxelas o titular da pasta da Defesa.Azeredo Lopes não quis falar pelo seu anterior chefe de gabinete, que, segundo o Expresso, terá sido o destinatário de um memorando da PJM.





Segundo a edição online do semanário Expresso, que cita fontes próximas do processo, o major Vasco Brazão, detido no início desta semana, terá adiantado ao juiz de instrução do processo da recuperação das armas de Tancos que deu conhecimento a Azeredo Lopes da encenação na Chamusca. Algo que teve lugar mais de um mês depois de o material de guerra ter sido localizado.



O ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar disse ter entregue pessoalmente, no final do ano, um memorando a detalhar a operação ao chefe de gabinete do ministro da Defesa. O Expresso escreve que o destinatário do memorando telefonou ao governante na presença dos dois militares da PJM.



“Não vou comentar declarações de uma pessoa que eu, tanto quanto sei, nem conheço”, frisou Azeredo Lopes, escusando-se a alargar-se em comentários sobre “um alegado facto que está segredo de justiça”.“Eu, para dizer a verdade, nem sei se estas declarações foram proferidas. Como foram noticiadas como tal, é minha obrigação, quer como ator político, quer como cidadão, vir negar categoricamente qualquer conhecimento”, acentuou.A Polícia Judiciária deteve a 25 de setembro, no quadro do inquérito que investiga a recuperação das armas furtadas em Tancos, o diretor e outros três elementos da PJ Militar, um civil e três operacionais do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé.Na passada segunda-feira, à chegada a Portugal de uma missão na República Centro-Africana, foi detido o major Vasco Brazão.Em causa, de acordo com o Ministério Público, estão “factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas”.O furto de material de guerra dos Paióis de Tancos, estrutura entretanto desativada, foi conhecido em junho do ano passado.