Tancos. Ouvidas três testemunhas de Azeredo Lopes

Foi inquirido o atual Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, o almirante Silva Ribeiro e, a seguir, também ouvido o ex-detentor do cargo, o general Pina Monteiro. Foi ainda interrogado o antigo embaixador de Portugal na Nato, Almeida Sampaio.



As três testemunhas responderam a questões relacionadas com as circunstâncias em que foi conhecido o furto.



O advogado de Azeredo Lopes, Germano Marques da Silva, esclareceu que as testemunhas foram chamadas para falar sobre o furto em Tancos e não sobre o aparecimento das armas.