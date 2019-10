Tancos. Parlamento marca debate em Comissão Permanente para a próxima quarta-feira

RTP02 Out, 2019, 12:36 / atualizado em 02 Out, 2019, 13:33 | País

A decisão foi anunciada na Assembleia da República pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que protestou por este debate não ocorrer ainda durante a campanha eleitoral, atribuindo a decisão à "maioria do costume", PS, PCP, BE e PEV.

O CDS lamentou que a comissão permanente só tenha lugar depois de serem escolhidos os deputados da nova legislatura.

O PS diz que não se opõe à realização da comissão permanente e acrescenta que a proposta desta manhã é sensata.



Bloco de Esquerda e PCP consideram que um debate de Tancos antes das legislativas seria contaminado pela campanha.