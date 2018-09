Tancos. PCP viabiliza inquérito mas quer ir mais longe nas responsabilidades políticas

Lusa26 Set, 2018, 14:23 | País

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado comunista Jorge Machado disse que o PCP "não colocará obstáculo" à iniciativa do CDS-PP, sugerindo contudo que "seria mais prudente" aguardar pelo fim da investigação criminal para que os grupos parlamentares pudessem ter acesso a dados que hoje estão em segredo de justiça.

"A iniciativa parece-nos precipitada e claramente forçada por uma agenda política do CDS-PP, que fica muito aquém daquilo que seriam as expectativas uma vez que a informação relevante não está acessível", disse Jorge Machado.

Considerando que "a justiça está a funcionar" e que "isso é positivo", Jorge Machado sustentou que uma comissão de inquérito deve apurar não só as responsabilidades políticas do atual Governo e do ministro da Defesa Nacional e das "altas estruturas do Exército", mas também as responsabilidades de "sucessivos Governos do PS, PSD e CDS".

"Parece-nos que o Ministério da Defesa Nacional tem tido um comportamento muito aquém do desejável", considerou, reiterando recear que a responsabilidade "vá morrer no praça ou no sargento que estava de vigia naquele dia e não nos responsáveis da alta estrutura militar que permitiram que a estrutura de Tancos chegasse ao ponto que chegou".