Tancos. PJ e MP não realizaram qualquer diligência para impedir assalto apesar de denúncia anónima dois meses e meio antes

Sandra Felgueiras - RTP30 Set, 2019, 13:03 / atualizado em 30 Set, 2019, 14:28 | País

A RTP acaba de consultar o processo no DCIAP - Departamento Central de Investigação e Ação Penal - e nele verifica-se que Ivo Rosa fundamentou a decisão, considerando que “sem ter sido realizada qualquer outra diligência de investigação, o Ministério Público requereu em primeira mão, que se realizassem escutas telefónicas. Contudo, não constam dos autos elementos que configurem uma séria e concreta hipótese criminosa”, de acordo com o entendimento do juiz.







Desde 7 de abril, data da denúncia anónima, até ao dia do assalto, 28 de junho, o Ministério Público e a Polícia Judiciária não realizaram qualquer diligência preventiva. Apenas pediram as escutas telefónicas, que foram indeferidas pelo juiz Ivo Rosa a 9 de junho, 19 dias antes do furto do material militar dos paióis de Tancos.







Não houve qualquer diligência preventiva, nem sequer seguimento dos indivíduos já considerados suspeitos: João Paulino (segundo a acusação, o mentor do furto de Tancos) e Paulo Lemos (conhecido como “Fechaduras”, não figurando hoje entre os acusados do Ministério Público).







A antiga PGR acrescenta em despacho que o "inquestionável melindre que assume o caso, em particular por se encontrar envolvido armamento que, em última instância,