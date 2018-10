Tancos. PJM está a ser investigada pelo Ministério Público

A investigação quer apurar os procedimentos internos da Polícia Judiciária Militar na sequência da recuperação do material militar furtado.



O caso levou à detenção do diretor e outros três responsáveis da Polícia Judiciária Militar, e à demissão do anterior Ministro da Defesa.



Na semana passada também o Chefe do Estado-Maior de Exército, o general Rovisco Duarte, pediu a resignação do cargo.



O relatório da auditoria do Ministério da Defesa "deverá estar concluído até ao final do ano".