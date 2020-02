Tancos. Primeiro-ministro já respondeu às perguntas do juiz Carlos Alexandre

O primeiro-ministro nega ter tido conhecimento do encobrimento do assalto ao paiol.

No despacho, a que a RTP teve acesso, António Costa deixa claro que não soube da encenação do achamento das armas de Tancos, nem pelo então ministro Azeredo Lopes nem por qualquer outra pessoa.







Assegura também que "nunca falou" com nenhum elemento da Casa Militar da Presidência da Republica sobre este assunto.



António Costa respondeu às perguntas do juiz por escrito. É testemunha arrolada pelo ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, arguido no caso. Depois de ter defendido que o primeiro-ministro deveria ser ouvido presencialmente, o juiz da fase de instrução do processo enviou uma centena de perguntas para serem respondidas por António Costa.









O gabinete do primeiro-ministro decidiu divulgar publicamente as respostas enviadas ao juiz e colocou o documento online na página do Governo. "Entendeu o Primeiro-Ministro dever proceder à divulgação pública integral das respostas a todas as questões que lhe foram colocadas e que constam do depoimento já entregue ao Tribunal Central de Instrução Criminal, às 16h22 horas, do dia 4 de fevereiro de 2020".





(em atualização)