Tancos. Proibição de ouvir testemunhos de Marcelo e Costa causa mal estar

Os procuradores quiseram ouvir o primeiro ministro e o presidente da república como testemunhas no processo de Tancos. Como a Procuradoria-Geral da República já tinha confirmado, o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal não o permitiu.



Agora a revista Sábado avança que os magistrados não ficaram satisfeitos com a decisão e pediram a Albano Pinto que a colocasse por escrito: "É esta uma das funções da hierarquia: assumir por escrito as divergências, quando os Magistrados hierarquicamente subordinados defendam e persistam em outros entendimentos."



Nesse despacho, a que a Sábado teve acesso, o diretor do DCIAP justificou a decisão com o facto de não considerar as diligências absolutamente necessárias para o processo, mas também com as funções exercidas por António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa: "Trata-se de cargos de maior dignidade possível, o primeiro dos quais podendo ser considerado como um dos símbolos da Nação, da República".



Este despacho não consta dos mais de 40 volumes do processo..como confirmou a RTP.



O diretor do DCIAP terá também eliminado um total de 48 questões que iam ser colocadas por escrito a nomes como João Cordeiro, ex-chefe da casa militar da Presidencia da república ou Rovisco Duarte ex-chefe do estado maior do exercito. Foram retiradas as referências a António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.



No interrogatório a Azeredo Lopes, a que a que RTP teve acesso, o ex-ministro da Defesa garantiu que nem o PR nem o PM deram cobertura ao alegado encobrimento da Polícia Judiciária Militar.



Azeredo Lopes afirmou ainda perante o juiz que teve conhecimento de que a recuperação foi feita através de um informador, que soube do telefonema simulado, mas negou sempre ter participado num crime.



Martins Pereira, ex-chefe de gabinete do ministro, teve uma versão semelhante quando foi ouvido como testemunha no DCIAP: "Em altura nenhuma eu fico com a ideia que há aqui uma encenação nesta situação. Vejo isto como técnicas de informação. "



Foi o ex-chefe de gabinete que recebeu os documentos sobre a recuperação das armas de Luís vieira diretor da PJM e de Vasco Brazão. Diz que os guardou para entregar ao ministro, mas não admite que Azeredo Lopes os tenha lido.



Argumentos que não chegaram para o Ministério Público, que acabou por acusar o antigo ministro de quatro crimes.