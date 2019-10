Tancos. PSD e CDS contestam que o debate seja depois das eleições

A decisão foi tomada por maioria. A comissão permanente sobre Tancos vai mesmo avançar, mas só depois das eleições.



A data para o debate não agrada à direita, mas Rui Rio não foi tão crítico como o líder da bancada social democrata.



O governo não se opõe à comissão permanente. A garantia foi deixada no dia em que a relação entre o Presidente da Assembleia da República e do CDS azedou. Isto depois do partido ter desafiado Ferro Rodrigues a enviar para o Ministério Público as declarações sobre Tancos, do ex-ministro da defesa, Azeredo Lopes, e do primeiro-ministro.



O Presidente da Assembleia da República diz que a interpelação de Assunção Cristas foi "inapropriada, incorreta e injustificada" porque as declarações estão disponíveis sem "restrições ou condicionalismos" no site do Parlamento.



Tancos volta a debate dia 9 de outubro e parece certa também uma nova comissão de inquérito, na próxima legislatura.