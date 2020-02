Tancos. "Quem define a estratégia da defesa é a defesa"

O Presidente da República diz que a defesa do antigo ministro Azeredo Lopes saberá por que razões considerou que o depoimento do chefe de Estado não era necessário.



O advogado de Azeredo Lopes admitiu esta segunda-feira que ponderou chamar Marcelo de Rebelo de Sousa, mas que acabou por não o fazer.



Germano Marques da Silva refere que o presidente é uma alta figura do Estado, com direitos e imunidade, e com possibilidade de não responder.