RTP13 Fev, 2019, 18:28 / atualizado em 13 Fev, 2019, 20:11 | País

O Coronel Luis Vieira durante quatro meses em prisão preventiva. É suspeito de ter comandado a encenação que permitiu à PJM recuperar as armas roubadas dos paióis de Tancos.





A decisão judicial que coloca o militar em liberdade determina também que este permaneça suspenso do cargo, proibido de contactar com outros arguidos do processo e com a obrigação de apresentações periódicas à entidade que for titular do processo, em cada uma das fases que o mesmo venha a atravessar.