TAP. Acordo entre Governo e David Neeleman ainda é possível

O Executivo liderado por António Costa quer que a Azul abdique do direito de converter um empréstimo que fez à TAP, de 90 milhões de euros, em capital da empresa. A ideia é garantir que, no futuro, a brasileira não possa reclamar parte do controlo da transportadora portuguesa já reestruturada.



Desta forma parece estar ultrapassado aquele que era o último obstáculo para a compra da posição do acionista americano na transportadora portuguesa.



Como contrapartida, adianta a SIC, a companhia brasileira Azul quer receber de volta dos 90 milhões de euros quando o empréstimo terminar, daqui a seis anos.



Este acordo deve ficar fechado nas próximas horas, antes da decisão do Conselho de Ministros, que assim poderá evitar a nacionalização da companhia.



A confirmar-se o acordo, Neeleman sai da TAP, que se torna maioritariamente pública, com o Estado a deter mais de 70 por cento do capital e Humberto Pedrosa, o outro acionista privado português, perto de 30 por cento.